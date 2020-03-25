حماية المستهلك: ضبط محلول مجهول المصدر قبل توزيعه بالمحافظات

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور راضي عبد المعطى ، رئيس جهاز حمايه المستهلك، إنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق، وفي إطار المتابعه المستمرة لجهاز حمايه المستهلك واستكمالاَ لدوره الوطنى خاصة في مواجهة الأزمات، تم شن حملات رقابية موسعة استهدفت المصانع الغير مرخصة ومحلات مستحضرات التجميل من خلال رجال الضبطية القضائية التابعين للجهاز وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين والإدارة المركزية للتفتيش الصيدلى بالمحافظات القاهرة – الإسكندرية - كفر الشيخ وسوهاج- جنوب سيناء .

أوضح عبد المعطي، أنه بمحافظة القاهرة تم عمل محاولة شراء عبر صفحه التواصل الاجتماعى "الفيسبوك" لمنتج تم الاعلان عنه انه يستخدم كمطهر لليد " استعمال شخصى واستعمال جراحى " وقد أسفرت عن ضبط عدد كبير منه وتبين انه مجهول المصدر وغير مدون به تاريخ صلاحيه معد للبيع الفورى وتم القبض على المتهم واتخاذ الاجراءات القانونيه بالاحاله للنيابه العامه.

وبمحافظة الاسكندريه تم ضبط فيلا يملكها صاحب شركه استيراد وتجارة كيماويات مقيم بمنطقه العجمى يتم بها تخزين كميات كبيرة من الكحول الايثيلى بعد اعادة تعبئتها فى جراكن استعداداً لبيعها بالسوق السوداء واسفرت عن ضبط، عدد كبير من البراميل يحتوى على كحول ايثيلي، وعدد كبير من الجراكن لاعادة تعبئتها

وتابع: "بمحافظات سوهاج وكفر الشيخ وجنوب سيناء وبنى سويف والفيوم أسفرت الحملات عن ضبط، ومصنع به عدد كبير من زجاجات مطهر مختلفة السعه، عدد كبير من عبوات مستحضرات التجميل المختلفه منتهية الصلاحية، شركه مستلزمات طبيه بدون ترخيص بها عدد كبير من عبوات جيل مطهر وعدد كبير من الكمامات الطبيه وجهوله المصدر مصنع كحوليات وعطور يعمل بدون ترخيص وتم التحفظ على كميه كبيرة من كحول ومعطر خام، كميات كبيرة من عبوات وبخاخات من منتجات المصنع النهائيه من الكحول والمعطرات وجيل مطهر مختلفة الانواع والاحجام كميات كبيرة من عبوات فارغه معدة للتعبئة، عدد من ماكينات الخياطه المخصصه لتصنيع كمامات طبيه مجهوله المصدر، عدد كبير من زجاجات وبخاخ الكحول

عدد كبير من الجوانتيات الطبيه.

وأوضح، انه تم اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه حيال المخالفات المشار اليها واحاله جميع المحاضر للنيابه العامه لاتخاذ شئونها ، كما أكد على ان الجهاز لن يهدأ حتى يحقق رسالته التى يعمل من اجلها وهى اعادة الانضباط الى الاسواق، مشيراً الى ان سيارات الضبطيه القضائيه تجوب كافه المحافظات ليلاً ونهارًا.

وأهاب رئيس جهاز حمايه المستهلك باالمواطنين الابلاغ عن أيه ممارسات سلبيه ضارة بالمستهلك او أيه معلومات بشأنها ، مؤكداً على أهميه تفعيل الرقابه المجتمعيه فى اطار متوازى مع الرقابه المؤسسيه التى تستهدف ضبط المنظومه الاستهلاكيه.

وعلى جانب آخر وجه عبد المعطى رساله للتجار ومقدمى الخدمات الالتزام بالضوابط القانونيه وعدم حجب السلع والإمتناع عن أى ممارسات سلبيه تضر المستهلك مؤكدا ان القانون سيطبق على كافه المخالفين .

وفى ذات السياق وجه رئيس الجهاز رساله للمواطنين بتجنب الشراء العشوائي للسلع والالتزام بالاستهلاك العادل

أوضح عبد المعطي أن طرق التواصل مع الجهاز متعددة سواء من خلال الخط الساخن19588، أو رقم الواتس آب ( خدمه المواطن رقيب) 01281661880 و من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أوعبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية.