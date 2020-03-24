غدا.. تطهير منطقة آثار الهرم لمواجهة فيروس كورونا

كتب - يوسف عفيفي:

تبدأ وزارة السياحة والآثار، غدا اﻷربعاء، أعمال تعقيم وتطهير منطقة آثار الهرم لمواجهة فيروس كورونا، وفقا للمعاير الدولية لإجراءات التطهير باستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان.

يأتي ذلك ضمن حملة الوزارة لتعقيم وتطهير جميع المتاحف والمواقع الأثرية، للحماية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19)، في ظل التدابير والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس.

ومن المقرر أن تشمل أعمال التطهير والتعقيم، جميع الأسطح والمداخل والمخارج لجميع المتاحف، وشباك التذاكر، والممرات الداخلية و الخارجية، والمكتبات، والمكاتب الإدارية للعاملين، والأماكن الخاصة بحراس الأمن، والأبواب والمسطحات التي من الممكن أن يتكأ عليها الجمهور، بالاضافة إلى أماكن جلوس الزائرين وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان.