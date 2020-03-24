الأزهر: الإمام الأكبر ليس له حسابات على مواقع التواصل

كتب - محمود مصطفى:

نفى الأزهر الشريف وجود أي صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وأوضح الأزهر في بيان اليوم، أن المركز الإعلامي للأزهر الشريف، رصد بعض الصفحات التي تستخدم اسم الإمام الأكبر على مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما ينافي الحقيقة.

وأكد البيان أن الصفحات الرسمية للأزهر على مواقع التواصل الاجتماعي موثقة وتحمل اسم «الأزهر الشريف».​