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الفضاء الإلكتروني.. أسامة هيكل: هذا هو اتفاقي مع الرئيس السيسي بعد تكليفي

10:46 م الثلاثاء 24 مارس 2020
الفضاء الإلكتروني.. أسامة هيكل: هذا هو اتفاقي مع الرئيس السيسي بعد تكليفي

وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل

كتب- محمود مصطفى:

كشف أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، عن اتفاق جرى بينه وبين الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقت تكليفه بمهام منصبه، قائلا: اتفقت مع الرئيس السيسي عند تكليفى بمهام منصبي على عدم منع أي خبر في ظل السماوات المفتوحة والفضاء الإلكتروني.

وأضاف هيكل في حلقة الثلاثاء، من برنامج أهل مصر على سكاي نيوز عربية، يقدمه الإعلامي سمير عمر: كان هذا الاتفاق بداية لتغيير استراتيجية التعامل الإعلامي لتعتمد على إتاحة المعلومات، وهو ما ظهر في أداء الحكومة خلال الفترة الماضية".

وأدى هيكل، اليمين الدستورية في الثاني والعشرين من شهر ديسمبر الماضي، بعد استحداث وزارته.

أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام السيسي الفضاء الإلكتروني

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