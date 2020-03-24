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أسامة هيكل: نواجه صحافة "رمي البلا".. وسنتيح المعلومات من مصادرها

10:34 م الثلاثاء 24 مارس 2020
أسامة هيكل: نواجه صحافة "رمي البلا".. وسنتيح المعلومات من مصادرها

أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام

كتب- محمد عبدالناصر:

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن الحكومة تواجه "صحافة رمي البلا"، بحسب تعبيره.

وأضاف هيكل في حلقة الثلاثاء، من برنامج أهل مصر على سكاي نيوز عربية، الذي يقدمه الإعلامي سمير عمر: "نحن الأن أمام نوع جديد من الصحافة يسمى صحافة رمي البلا، بمعنى أن ينشر البعض أخبارا غير صحيحة عشان الحكومة تطلع تنفي، لكن أنا مش هنفي أخبار بعد كدة، لأن البينة على من ادعى، ومفيش وقت لإحداث بلبلة وشوشرة، خاصة في ظل الأزمة الإنسانية التي ترعب العالم ولم يحترمها أو يقدرها بعض الصحف مثل الجارديان ونيويورك تايمز اللتين لم تكن نواياهما طيبة".

وتابع: "لن أقبل أي عبث بالمصداقية أو الشفافية، وسنواجه ذلك بنشر المعلومات الصحيحة بكل شفافية، وسنعمل على إتاحة المعلومات من مصادرها الموثوقة".

وقال هيكل "إن حرية الرأي والتعبير مكفولة، لكن في حالة نشر أي خبر أو معلومة يجب أن تكون من مصدر موثوق، وفي حالة الأزمات الأمر يحتاج إلى توثيق أكبر (في إشارة منه للصحيفتين البريطانية والأمريكية عندما تحدثتا في يوم واحد عن أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر بلغ 19130 حالة)"، مشيرا إلى أن النظام الذي انتهجته الجريدتين هو إثارة أزمة، مضيفا "طلبت منهم مصدرهم أو أسماء وعناوين المصابين للقيام بمعالجتهم، وهو ما قوبل بعدم الرد لعدم امتلاكهم معلومة مؤكدة".

وأوضح أنه تم إرسال ردود لهذه الجرائد ومن المفترض أن تنشرها في العدد التالي لها، وإذا لم يتم نشرها سيتم تصعيد الموقف.

أسامة هيكل برنامج أهل مصر سكاي نيوز عربية

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