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الوفد: الإجراءات الجديدة للحكومة ضرورة ملحة لمواجهة كورونا

10:28 م الثلاثاء 24 مارس 2020
الوفد: الإجراءات الجديدة للحكومة ضرورة ملحة لمواجهة كورونا

المهندس حمدي قوطة

كتبت - ميرا ابراهيم:

أكد المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، أن الإجراءات التي تم الإعلان عنها اليوم من جانب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مثلت ضرورة ملحة لجأت إليها الدولة لحماية المواطنين من خطر فيروس كورونا المستجد.

وقال قوطة، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن قرار الحكومة بحظر حركة المواطنين على الطرق العامة وبين المحافظات، وإيقاف وسائل النقل الجماعي العام والخاص، هدفه منع انتشار المواطنين في الشوارع وتقليل فرص الانتقال من محافظة لأخرى وبالتالي وجود إمكانية لنقل العدوى بالفيروس وانتشاره على نطاق جغرافي واسع يصعب السيطرة عليه.

وأضاف رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، أن قرار إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية والمولات، يأتي نتيجة عدم الالتزام من جانب المواطنين بالإجراءات السابقة للحكومة، ما أسفر عن استمرار زيادة عدد الإصابات وحالات الوفاة والتي كان آخرها 5 أمس الاثنين.

وشدد على أن من بين أهم هذه القرارات، قرار إغلاق المقاهي والكافتيريات والكازينوهات، وما يماثلها بشكل كامل لمدة 14 يومًا، حيث أنها بجانب الأسواق والمولات أكبر الأماكن التي تشهد تجمعات للمواطنين في مختلف المحافظات.

وطالب قوطة، المواطنين بضرورة الالتزام بالقرارات الحكوميه وعدم التعامل مع فيروس كورونا باستهتار، والتعامل مع الأزمة بكل جدية حتى نعبر بر الأمان بسلام .

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