الصحفيين تخاطب الداخلية لاستثناء المتدربين من قرار حظر التجوال

كتب - مصطفى علي:

قال محمد شبانة السكرتير العام لنقابة الصحفيين، إن النقابة تُعد خطابًا، سيتم إرساله لوزارة الداخلية، ومخاطبة الوزير، لاستثناء الصحفيين من قرار حظر التجوال، الذي صدر من مجلس الوزراء اليوم.

وأضاف في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن الخطاب سيتضمن توضيحًا لموقف النقابيين وغير النقابيين، ويُستثنى النقابيين بموجب كارنيه عضوية النقابة، أما غير النقابيين، فيتم استثناؤهم بموجب كارنيه المؤسسة التي يعملون بها، ساريًا للعام الجاري، وخطاب موجه لمن يهمه الأمر، باسم حامله.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سلسلة قرارات لمكافحة انتشار فيروس كورونا ستطبق من الغد ولمدة أسبوعين.

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