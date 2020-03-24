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تأجيل مؤتمر لوزيرة الصحة عن آخر مستجدات كورونا (مُحدّث)

07:37 م الثلاثاء 24 مارس 2020
تأجيل مؤتمر لوزيرة الصحة عن آخر مستجدات كورونا (مُحدّث)

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، تأجيل المؤتمر الذي كان مقررا أن تعقده الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان اليوم؛ للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا covid-19، بديوان عام الوزارة الصحة.

ومن المقرر أن تعقد وزيرة الصحة، المؤتمر الصحفي غدًا الأربعاء.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أصدر عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا، تزامناً مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد، للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.

شملت القرارات حظر الانتقال أو التحرك على جميع الطرق بكافة أنحاء الجمهورية من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحاً، فضلاً عن تعليق الدراسة في جميع المدارس والمعاهد والجامعات أيًا كان نوعها، وكذلك أي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى وحضانات الأطفال أيًا كان نوعها لمدة أسبوعين، وذلك اعتباراً من الأحد 29 مارس2020.

هالة زايد وزارة الصحة فيروس كورونا إحنا أقوى من كورونا

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