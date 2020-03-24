مطالب بتأجيل تحصيل فواتير الكهرباء والمياه لدعم أصحاب المحلات التجارية

كتبت- شيماء حفظي:

يطالب عدد من صحاب المحلات التجارية باتخاذ إجراءات تساعدهم على تخطي آثار القرارات الوقائية ضد تفشي فيروس كورونا.

وقال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأجهزة المنزلية، بغرفة القاهرة التجارية، إن الإجراءات الحكومية للوقاية من كورونا يجب أن تتزامن معها إجراءات للتسهيل على أصحاب المحلات التجارية.

وأوضح الطحاوي، أن أول هذه الإجراءات لدعم أصحاب المحلات وقف تحصيل فواتير الماء والكهرباء والغاز لمدة شهرين إلى 3 أشهر وتقسيطها على عام بدون فوائد.

وأضاف أنه يجب وقف تحصيل الضرائب العامة هذا العام وتقسيطها علي عامين بدون فوائد، ووفير المطهرات والكمامات في منافذ القوات المسلحة وعمل نشرات بأماكن المنافذ والأسعار.

وقال الطحاوي، إن أصحاب المحلات التجارية، سيتأثرون كثيرا بتراجع المبيعات في ظلتداعيات فيروس كورونا، ولديهم التزامات تجاه عائلاتهم، بالإضافة إلى التزامات تجاه تسديد الإيجارات ورواتب العمال لديهم، "لابد أن ندعم أصحاب المحلات، ليتمكنوا من تحمل تداعيات الأزمة".