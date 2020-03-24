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"تعليم النواب" تحذر من صفحات مزيفة تروج لمشروع البحث بـ 200 جنيه

07:31 م الثلاثاء 24 مارس 2020
"تعليم النواب" تحذر من صفحات مزيفة تروج لمشروع البحث بـ 200 جنيه

النائب فايز بركات نائب أشمون وعضو لجنة التعليم بمج

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب فايز بركات، نائب أشمون، عضو لجنة التعليم، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم، بشأن ظهور بعض الصفحات على سوشيال ميديا "مزورة" تحت اسم التربية والتعليم لاستغلال أولياء الأمور، ونشر معلومات مغلوطة وشائعات على لسان الوزارة.

وأوضح "بركات" في بيان اليوم الثلاثاء، أنه بعد ما أعلنت وزارة التربية والتعليم بعمل بحث أو مشروع بدلًا من امتحانات النقل للصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادي، بعد قرار إلغاء امتحانات النقل، بسبب أزمة كورونا، بدأ البعض في استغلال الموقف وترويج إعلانات عن تقديم أبحاث جاهزة مقابل 200 جنيه.

وتابع": ما يحدث على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي محاولة لعمل بيزنس جديد بديلًا عن الدروس الخصوصية وإغلاق السناتر، مناشدًا وزارة التربية والتعليم سرعة إصدار بيان رسمي، تشرح من خلاله كل ما يخص البحث لصفوف النقل وكيفية عمله والمسئول عنه، ووضع قوانين صارمة لمن يخالف التعليمات.

فايز بركات لجنة التعليم طلب إحاطة وزارة التربية والتعليم

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