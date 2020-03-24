"إياتا": 252 مليار دولار خسائر متوقعة بقطاع الطيران بسبب كورونا

كتب - محمد عبيد:

توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا"، هبوط إيرادات شركات الطيران بمختلف دول العالم بنحو 252 مليار دولار، حال استمر هذا الوضع الحالي لمدة 3 أشهر فقط، بسبب إجراءات الحكومات بتعليق حركات الطيران المدني لمواجهة تأثير انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي ألكساندر دو جونياك، إن هبوط الإيرادات جاء نتيجة التشديد الكبير على السفر، متوقعا وجود ركود عالمي بحركة السفر يتبعها انتعاش اقتصادي تدريجي حتى نهاية العام.

وأضاف الكساندر: "يواجه قطاع النقل الجوي أسوء أزمة في تاريخه، إذ تشير توقعاتنا الحالية إلى أن القطاع سيشهد سيناريوهات أسوء من تلك التي توقعناها خلال الأسابيع الماضية، وأن دور الحكومات في هذه الفترة يعد محوري حتى يحافظ القطاع على بقاءه، حيث تحتاج شركات الطيران دعم حوالي 200 مليار دولار للحفاظ على بقائها، وقد رأينا بعض الحكومات بادرت بالدعم، وندعو البقية للقيام بذلك".

وبحسب التقرير الجديد، من المتوقع إزالة قيود السفر خلال الأشهر الثلاثة القادمة، مع انخفاض الطلب على السفر حتى نهاية العام بسبب الركود الاقتصادي العالمي، وتراجع الطلب السفر على أساس سنوي بنسبة 38% بالمقارنة مع 2019، إلى جانب انخفاض مستويات الطلب على الأسواق المحلية والعالمية حوالي 65% خلال الربع الثاني من العام الجاري وبالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2019، إلا أن هذا السيناريو يتوقع تعافي القطاع مع انخفاض بنسبة 10% مع نهاية العام.