شكاوى "الأعلى للإعلام" توصي بغلق 4 حسابات فيسبوك ويوتيوب بسبب كورونا

كتب- مصطفى على

عقدت اليوم لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعا لها برئاسة جمال شوقي، لمناقشة تقارير لجان الرصد بشأن التغطية الإعلامية حول فيروس كورونا.

وطلبت اللجنة إغلاق 4 حسابات شخصية على موقعي فيسبوك ويوتويب "لتضمنها شائعات تثير البلبلة بشأن فيرس كورونا" بحسب تقرير اللجنة الذي تضمن توصية للمجلس بهذا الخصوص.

كما ناقشت اللجنة شكوى مقدمة من جهاز حماية المستهلك ووزارة الصحة ضد عدد من البرامج التي تبث إعلانات غير مرخصة عن الأدوية ومن بينها مجموعة قنوات بانوراما، فضلا عن مناقشة مدى التزام البرامج الطبية بالمعايير والاكواد الصادرة عن المجلس.

وألزم المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام شبكة قنوات بانوراما بتقديم اعتذار عما بثه مذيع احد البرامج الغذائية من معلومات مغلوطة عن فيرس كورونا.