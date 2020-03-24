مختار جمعة يعتمد نظامًا جديدًا للعمل بمستشفى الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، قراراً بشأن نظام العمل بمستشفى الدعاة في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وقال وزير الأوقاف في تصريحات اليوم، إن إدارة مستشفى الدعاة كانت قد وضعت قرارا إدارياً ينص على ما يأتي: منع الزيارة بمستشفى الدعاة نهائيًّا، وتعليق العمل بالعيادات التخصصية الخارجية، واستمرار العمل بالأقسام الآتية : ( الرعاية المركزة – المعمل – الاشعة – الغسيل الكلوي – العمليات – الأسنان – العلاج الطبيعي – الأورام ) لعلاج حالات الطوارئ والقسم الداخلي بالمستشفى .

كما ينص القرار الذي اعتمده وزير الأوقاف، على استمرار العمل باستقبال حالات الطوارئ بالمستشفى، وتكثيف أعمال قسم مكافحة العدوى بجميع أقسام المستشفى، ومواصلة أعمال التعقيم المستمر، والتعاون مع وزارة الأوقاف والجهات التابعة لها في متابعة مكافحة العدوى بالوزارة.