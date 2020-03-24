الحكومة: استمرار وسائل الإعلام فى ممارسة أعمالهم دون التقيّد بالحظر

كتب - محمد غايات:

أعلن مجلس الوزراء، أنه استكمالا للقرارات التي تم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم، أضاف الدكتور مصطفى مدبولي، مادتين جديدتين لهذه القرارات، في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة لمجابهة انتشار فيروس " كورونا" المستجد.

ونصت المادتان على أن يستمر تعليق حركة الطيران الدولي في جميع المطارات المصرية حتى نهاية 15 إبريل 2020 بتوقيت القاهرة، واستمرار المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بها في تقديم الخدمات العلاجية، واستمرار جميع وسائل الإعلام والعاملين بها في ممارسة أعمالهم، دون التقيّد بأي من المواعيد المُقررة بالقرارات التي تم الإعلان عنها مُسبقاً.

وأوضح قرار رئيس الوزراء أنه لا تسري المواعيد المقررة بالقرارات السابقة الخاصة بتوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، على المركبات التي تنقل الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد البترولية والغذائية، وكذا الحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة، وما يماثلها.