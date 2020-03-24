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"كل في موضعه".. البابا تواضروس يدعو للصلاة لحماية مصر من كورونا

05:49 م الثلاثاء 24 مارس 2020
"كل في موضعه".. البابا تواضروس يدعو للصلاة لحماية مصر من كورونا

البابا تواضروس

القاهرة - أ ش أ:

دعا البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، كل المسيحيين كلًّا في موضعه، إلى الصلاة بالاشتراك مع كل كنائس العالم لأجل تدخل الله وحفظ بلادنا وكل العالم من أخطار وباء كورونا المستجد.

تضمنت دعوة البابا تواضروس الثاني أن يصلي الجميع في كل مكان: "كل في بيته أو عمله في تمام الثانية عشرة منتصف ظهر الغد".

كما دعا البابا إلى أن تسبق هذه الصلاة المشتركة رفع كل إنسان قلبه لمدة خمس دقائق، بصلوات وتضرعات إلى الله ليمن على كل سكان الأرض.

البابا تواضروس فيروس كورونا إحنا أقوى من كورونا

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