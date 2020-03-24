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بالصور.. النقل تواصل تعقيم محطات المترو

05:48 م الثلاثاء 24 مارس 2020
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كتب أسامة علي:

تصوير- أحمد جمعة:

واصلت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، اليوم الثلاثاء، أعمال التطهير والتعقيم لكافة المحطات والقطارات، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وانتشرت ملصقات للتوعية بالفيروس على جدران المحطات، إضافة إلى بث رسائل توعية عبر الاذاعة الداخلية بالمحطات عن أعراضه وطرق الوقاية منه واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات.

والتزم بعض ركاب المترو، بارتداء الكمامات و"الجلافز"، ضمن إجراءات السلامة لمكافحة الفيروس.

تعقيم محطات المترو مترو الانفاق فيروس كورونا إحنا أقوى من كورونا

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