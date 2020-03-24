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التموين تعدل مواعيد عمل نظام صرف السلع التموينية

04:57 م الثلاثاء 24 مارس 2020
التموين تعدل مواعيد عمل نظام صرف السلع التموينية

السلع التموينية - أرشيفية

كتب- محمد سامي:

قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، تعديل مواعيد عمل نظام صرف السلع التموينية لدى المنافذ التموينية وهي (فروع المجمعات الاستهلاكية، فروع مشروع جمعيتي، البقالة التموينية)

وبحسب بيان جاءت المواعيد من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً وذلك حتى يتمكن المواطنين من صرف المقررات التموينية.

وتبدأ اعتباراً من صباح يوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2020 وخلال مدة الحظر

السلع التموينية التموين علي المصيلحي المجمعات الاستهلاكية المنافذ التموينية

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