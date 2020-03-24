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بيبسيكو مصر تقبل #تحدي_الخير وتدعم 15 ألف عائلة مع بنك الطعام المصري

04:34 م الثلاثاء 24 مارس 2020
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مع انتشار حملة #تحدى_الخير على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت شركة "اتصالات مصر" عن قبولها التحدي، ووجهت الدعوة إلى شركة "بيبسيكو مصر". وقام الرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو مصر السيد محمد شلباية بقبول # تحدى_الخير، وأعلن عن الاشتراك مع بنك الطعام المصري في حملة "دعم العمالة اليومية مسؤولية" لمساندة الذين تأثروا بسبب توقف الأعمال وذلك من خلال توفير المواد الغذائية الأولية الكافية خلال فترة الازمة لما يقرب من 15 ألف عائلة.

وخلال رسالته، تحدى شلباية شركتي "نستله" و"مارس" حتى تظل عجلة الخير تدور.

تأتي الحملة تضامنا مع جهود الحكومة المصرية في مواجهة الازمة التي يمر بها العالم ومصر من انتشار فيروس كورونا، والتبعات الاقتصادية التي أثرت على العديد من القطاعات والأفراد وعلى رأسهم الأسر الأكثر استحقاقا والعمالة اليومية، حيث انتشرت في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي حملة #تحدى_الخير بين الفنانين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقل الى شركات القطاع الخاص.

السيد محمد شلباية اتصالات مصر بيبسيكو مصر تحدى الخير بنك الطعام حملة دعم العمالة اليومية

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