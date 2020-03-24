الإفتاء: تعليق جميع الخدمات التي تتطلب حضور الجمهور للدار

كتب- محمود مصطفى:

قالت دار الإفتاء إنه تنفيذًا لقرار رئاسة مجلس الوزراء المصري تم تعليق جميع الخدمات التي تتطلب حضور الجمهور إلى دار الإفتاء المصرية لمدة 15 يوما، وتكثيف الخدمة الكترونيًا وهاتفيًا ومن خلال صفحة الفيس بوك وذلك حفاظًا على سلامة وصحة المستفتين.

وأعلنت دار الإفتاء طرق التواصل مع دار الإفتاء المصرية للفتاوى خلال مدة الحظر تكون من خلال :

من الموبايل أو الأرضي (107) مسجل ومباشر وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا وحتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة.

تليفون (0020225970400) من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا وحتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة.

فاكــس: 25926143 مع رجاء ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

أو من خلال الموقع عبر الرابط الآتي:

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تعمل هذه الخدمة على مدار ٢٤ ساعة من الأحد إلى الخميس وتغلق يومَي الجمعة والسبت.

ويمكنكم الحصول على الإجابة بإحدى الطرق الآتية:

الطريقة الأولى:

الدخول إلى صفحة الاستعلام عن فتوى

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استخدام الرقم الذي احتفظت به سابقًا في الاستعلام عن سؤالك.

الطريقة الثانية:

إذا كنت قد أدخلت بريدك الإلكتروني عند السؤال فقم بتفقُّده؛ لأننا سوف نرسل لك إعلامًا بأن سؤالك قد تمت الإجابة عليه. مع العلم أن أقصى عدد للحروف هو 1000 حرف.

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كما يمكنكم طرح الأسئلة الشرعية من خلال برنامج الفتاوى

لنظام android من خلال الرابط الآتي:

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ولنظام ios من خلال الرابط الآتي:

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علمًا بأن التطبيق يعمل على مدار ٢٤ ساعة.

كما يمكنكم طرح الأسئلة خلال مواعيد البث المباشر بالفيديو للرد على الفتاوى مباشرة على صفحة الفيس بوك من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع.

البث على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية

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