برلماني: قرارات السيسي تؤكد قوة وصلابة الدولة في مواجهة كورونا

كتب- أحمد علي:

قال المستشار الدكتور حسن بسيوني، عضو مجلس النواب وعضو لجنة العشرة لوضع الدستور الحالي، إن القرارات الاقتصادية والإحترازية التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار إجراءات الدولة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، تؤكد قوة وصلابة الدولة المصرية ووعيها للتحديات التي تواجه الشعب.

وأضاف "بسيونى" في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن تلك القرارات من شأنها التخفيف من أزمة فيروس كورونا، الذى أصبح يهدد دول العالم، مشيرًا إلى ان القرارات الأخيرة بشأن خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة بقيمة 4.5 دولار وخفض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش.

بالإضافة لاطلاق مبادرة "العملاء المتعثرين" المتضررين من القطاع السياحي وتوفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم ورفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضرائب واجبة السداد مقابل 10% فقط من الضريبة المستحقة عليهم، من شأنها مساندة قطاع الإستثمار بمختلف مجالاته في العبور من تلك الأزمة التي تواجه البلاد وكذلك الحفاظ على حقوق العاملين به.

وتابع: "أيضا قرارات تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر وعدم تطبيق غرامات أو عوائد إضافية على التأخر فى السداد و تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل من خلال البنوك ووقف قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين وضم العلاوات الخمسة المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسى والعلاوة الدورية السنوية للمعاشات تكون بنسبة 14% اعتبارا من العام المالى القادم، من شأنها دعم الفئات المتوسطة ومحدودى الدخل في تلك الفترة.

وأشار إلى ان الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، تثبت يومًا بعد يوم، قدرتها على مواجهة التحديات والصعاب.

ودعا عضو مجلس النواب، الحكومة للبدء فورًا في تنفيذ تلك القرارات، حتى تظهر نتائجها على أرض الواقع، مع تشديد الرقابة وتغليظ العقوبات على كل من يستغل تلك الظروف في تحقيق مصالح خاصة سواء من خلال احتكار السلع أو زيادة أسعارها بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.