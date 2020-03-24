رئيس "المركزي للتعمير" يتفقد المدن والقرى الأكثر تضرراً من السيول بسيناء

كتب-محمد عبدالناصر:

زار اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، منطقة سيناء، برفقة المهندس محسن سعيد حامد، رئيس جهاز تعمير سيناء، والمختصين من القيادات التنفيذية، لتفقد المدن والقرى الأكثر تضرراً من السيول الشديدة، التى تعرضت لها خلال الفترة الماضية، مُوجهاً جهاز تعمير سيناء، بسرعة تكليف استشاريين متخصصين لإجراء الدراسات المطلوبة، ووضع الحلول المناسبة لتأهيل مخرات ومجارى السيول، والسدود القائمة، وإزالة أى عوائق بها للوقاية من آثار السيول، تمهيداً لقيام الجهاز بتنفيذ الأعمال المطلوبة لحماية المدن والقرى بسيناء مستقبلا من السيول والأمطار الغزيرة.

وأوضح رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أن هذه الزيارة تأتي تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية، بقيام أجهزة الدولة بمعالجة آثار موجة الطقس السيئ والسيول التى تعرضت لها الدولة مؤخراً، وما صاحبها من تلفيات، وتنفيذ أعمال الوقاية المستقبلية من تداعيات التقلبات الحادة فى الأحوال الجوية، وخاصة المصحوبة بالسيول والأمطار الشديدة، مشيراً إلى أن الجهاز المركزى للتعمير، يُساهم فى معالجة آثار السيول، ووضع الحلول المناسبة للوقاية منها، خاصة فى المحافظات الحدودية والمناطق النائية.

وفى سياق متصل أصدر نصار، توجيهاته لرئيس جهاز تعمير الوادى الجديد، بتوفير مطالب محافظة الوادى الجديد، من المولدات وماكينات الكهرباء الإحتياطية لصالح المحافظة بإجمالى 30 مولداً بقدرة 200 كيلو فولت أمبير، و5 ماكينات بقدرة (1-2) ميجا فولت أمبير، لتكون احتياطية لتلافى ما حدث بمدن وقرى المحافظة من انقطاع التيار الكهربائى لتلف شبكة الكهرباء أثناء الأحوال الجوية السيئة، وجارٍ العرض على وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتدبير التكلفة المالية اللازمة من خطة الجهاز المركزى للتعمير.