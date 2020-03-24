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4 خطوات لتسجيل العمالة غير المنتظمة للحصول على 500 جنيه

03:49 م الثلاثاء 24 مارس 2020
4 خطوات لتسجيل العمالة غير المنتظمة للحصول على 500 جنيه

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة خطوات تسجيل العمالة غير المنتظمة على الموقع الالكتروني للوزارة للحصول على منحة استثنائية قدرها 500 جنيه في إطار خطة الدولة لحماية هذه الفئة المتضررة من فيروس كورونا.

وناشدت الوزارة في بيان اليوم، العمالة غير المنتظمة، بضرورة بالإسراع في تسجيل أنفسهم باعتبار أن تسجيل بيانات هذه الفئة هو الأساس لصرف المنحة الاستثنائية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الرابط www.manpower.gov.eg .

وجاءت خطوات التسجيل كاﻵتي:

1· الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة من خلال الرابط التالى: http://www.manpower.gov.eg/

2· اختيار تسجيل العمالة غير المنتظمة .

3· اختيار اضغط هنا للتسجيل .

4· بعد الانتهاء من ملء الاستمارة الخاصة بالتسجيل اضغط على إرسال.

وأعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تسجيل 130 ألف عامل من العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية عبر المنظومة الإلكترونية على موقع الوزارة والذي بدأ منذ الخميس الماضي، وحتى الأن.

وزارة القوى العاملة تسجيل العمالة غير المنتظمة منحة استثنائية فيروس كورونا إحنا أقوى من كورونا

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