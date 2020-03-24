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القوى العاملة تعلن وفاة ثالث مصري بـ"كورونا" في إيطاليا ودفنه بمقابر المسلمين

03:44 م الثلاثاء 24 مارس 2020
القوى العاملة تعلن وفاة ثالث مصري بـ"كورونا" في إيطاليا ودفنه بمقابر المسلمين

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:

أصدر محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية المصرية بميلانو، بمتابعة مستحقات المواطن المصري ايمن عاطف عزب خطاب، إثر إصابته بفيروس كورونا وإبلاغ تعازيه لأسرته.

وأوضح هيثم سعدالدين المتحدث الرسمي للوزارة، أنه بالمتابعة مع مكتب التمثيل العمالي بميلانو، أشار الملحق العمالي مجدي حسنين، إلى أن المواطن المصري أيمن عاطف عزب خطاب، توفي إثر إصابته بفيروس كورونا وهو من ميت الموز شبين الكوم محافظة المنوفيةوتم تكفينه ودفنه اليوم حسب الشريعة الإسلامية في مقابر المسلمين، من خلال منظمة الايكوي التي تتكفل بدفن موتى المسلمين.

وقال الملحق العمالي، إنه تم التواصل مع خال المتوفي وائل كمال، وإبلاغه خالص عزاء وزير القوى العاملة الشخصي، والوزارة والسفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو وأسرة القنصلية، فضلا عن طلب المستندات الخاصة بإعلام الوراثة، حيث إن المتوفي له ثلاثة أولاد في مصر، فضلا عن إرسال أي أوراق أو مستندات لديهم لمتابعة مستحقات الأسرة.

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