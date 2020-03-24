بعد حظر الحركة.. المترو يعلن مواعيد تشغيل جديدة

كتب - أسامة علي:

كشف أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي لمترو الأنفاق، عن مواعيد تشعيل قطارات المترو بعد قرار حظر الحركة.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فرض حظر التجوال اعتبارا من السابعة مساء حتى السادسة صباحا، بداية من الأربعاء ولمدة أسبوعين، مع توقف كل وسائل النقل الجماعي العام والخاص في نفس الفترة، ضمن الإجراءات الجديدة لمواجهة انتشار الفيروس.

وأضاف عبدالهادي لمصراوي أن المترو سيعمل غدًا من الساعة 5.15 صباحًا وحتى الساعة 6 مساءً، ومن يوم الخميس سيعمل المترو من الـ6 صباحًا حتى الـ6 مساءً.

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