وزير الإعلام: 4 فئات مستثناة من قرار حظر الحركة.. وتعليق الطيران أسبوعين آخرين

كتب- محمد غايات:

قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام إن الفئات المستثناة من قرار حظر الحركة على الطرق العامة من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا، هم: "الإعلاميون والصحفيون والأطباء والتمريض"، وذلك من خلال كارنيه النقابة أو المؤسسة الطبية التابع لها.

وناشد الوزير في تصريحات صحفية كل المؤسسات الصحفية بتخفيض عدد الصحفيين.

وأشار إلى أن استمرار تعليق حركة الطيران القادمة إلى مصر أسبوعين آخرين.

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