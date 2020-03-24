وزير الإعلام: 4 فئات مستثناة من قرار حظر الحركة.. وتعليق الطيران أسبوعين آخرين
كتب- محمد غايات:
قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام إن الفئات المستثناة من قرار حظر الحركة على الطرق العامة من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا، هم: "الإعلاميون والصحفيون والأطباء والتمريض"، وذلك من خلال كارنيه النقابة أو المؤسسة الطبية التابع لها.
وناشد الوزير في تصريحات صحفية كل المؤسسات الصحفية بتخفيض عدد الصحفيين.
وأشار إلى أن استمرار تعليق حركة الطيران القادمة إلى مصر أسبوعين آخرين.
اقرأ أيضا:
7 قرارات حكومية لمواجهة كورونا: حظر حركة المواطنين وغلق المطاعم والنوادي
الخبر التالى:"لازم نساعد نفسنا".. مدبولي: "كل مرحلة أصعب من التانية"
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
366
عدد المصابين
-
68
عدد المتعافين
-
19
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
373647
عدد المصابين
-
101399
عدد المتعافين
-
16319
عدد الوفيات
إعلان