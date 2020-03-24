"لا تستهتروا بالأمر".. رئيس الوزراء يوجه رسالة شديدة اللهجة للشباب

كتب - محمد نصار:

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسالة للشباب المصريين قائلًا: "لا تستهروا بالأمر، ممكن تنزلوا وتحملوا الفيروس وتنقلوه لأسركم، وتكونوا سبب في ضررهم".

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، عن حزمة من الإجراءات الحكومية الجديدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تطبيق العقوبات الموجودة في قانون الطوارئ فورًا على من يخالف هذه القرارت.

وأشار إلى أن هذه العقوبات تبدأ من غرامات مالية تصل لـ4000 جنيه، وتصل حتى الحبس، مطالبا المواطنين بالالتزام الكامل بهذه القرارات والتعاون مع أجهزة الدولة لتطبيقها.

ومن المقرر بدء تطبيق هذه القرارات بداية من صباح الغد ولمدة أسبوعين.

وجاءت القرارات على النحو التالي:

حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة؛ اعتبارًا من السابعة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالي.

إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص من 7 مساء حتى 6 صباحا.

إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محلات بيع السلع والمولات من 5 مساء حتى 6 صباحا مع الإغلاق الكامل يومي الجمعة والسبت.

إغلاق جميع المقاهي والكافيتريات والكازينوهات وكل ما يقدم أنشطة تسلية وترفيه بشكل كامل.

إغلاق جميع المطاعم وما يماثلها من محال ومنشآت مع اقتصار العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل فقط.

تعليق تقديم جميع الخدمات للوزارات والمحافظات للمواطنين مثل السجل المدني والجوازات والشهر العقاري وتراخيص البناء باستثناء مكاتب الصحة.

إغلاق كل النوادي الرياضية والنوادي الشعبية ومراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية.

مد تعليق الدراسة في كافة المدارس والجامعات لمدة 15 يوما أخرى بعد 29 مارس.

استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء بتخفض حجم العاملين في المصالح الحكومية والقطاع العام 15 يوما أخرى بعد انتهاء مدة القرار الماضي في الأول من أبريل، باستثناء المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بهم.