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المحامين: مد الإجازة للعاملين بالنقابة العامة حتي 2 أبريل

01:46 م الثلاثاء 24 مارس 2020
المحامين: مد الإجازة للعاملين بالنقابة العامة حتي 2 أبريل

النقابة العامة للمحامين

كتب مصطفى علي
قررت النقابة العامة للمحامين، برئاسة النقيب رجائي عطية، مد الإجازة للعاملين والموظفين بإدارات النقابة العامة للمحامين بالقاهرة، حتي الثاني من أبريل المقبل، بعد ان كان من المقرر انتهائها غدا الأربعاء.

يأتي ذلك تماشيا مع سياسات الدولة، وما تقضتيه المصلحة العامة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وخوفا من انتشار فيروس كورونا الذي أصبح وباء عالمي يحصد أرواح العشرات يوميا في كل دول العالم.

وحرصت نقابة المحامين، خلال اليومين الماضيين على تطهير وتعقيم مقر النقابة العامة بالقاهرة، حرصًا علي سلامة المحامين المترددين عليها والعاملين بها، وغيرهم من الزائرين لمقر النقابة.

يأتي ذلك في ظل اعلان النقابة عن استمرار تفعيل خدمة استخراج خطابات العلاج للأعضاء من مقر إدارة العلاج بعمارة فيزر بجوار النقابة العامة، وبنادي المحامين النهري بالمعادي.

النقابة العامة للمحامين رجائي عطية فيروس كورونا إحنا أقوي من كورونا

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