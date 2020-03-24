7 قرارات حكومية لمواجهة كورونا: حظر حركة المواطنين وغلق المطاعم والنوادي
كتب- محمد نصار:
أعلنت الحكومة، تطبيق سلسلة إجراءات اعتبارا من صباح الغد لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي الآن، إن الحكومة أصدرت 7 قرارات هي:
- حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارا من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا.
- إيقاف وسائل النقل الجماعي لنفس الفترة سواء عامة أو خاصة.
- إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية وبيع السلع وتقديم الخدمات والمراكزية من الخامسة مساء وحتى السادسة صباحا، مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت.
- غلق الكافيهات والكازينوهات والنوادي، غلقا كاملا طوال المدة.
- غلق المطاعم التي تقدم المأكولات على أن يقتصر العمل بها على نقل الأطعمة.
- تعليق خدمات الشهر العقاري والتراخيص وغيرها.
- غلق النوادي بشكل كامل.
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