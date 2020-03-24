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7 قرارات حكومية لمواجهة كورونا: حظر حركة المواطنين وغلق المطاعم والنوادي

01:30 م الثلاثاء 24 مارس 2020
7 قرارات حكومية لمواجهة كورونا: حظر حركة المواطنين وغلق المطاعم والنوادي

الدكتور مصطفى مدبولى

كتب- محمد نصار:

أعلنت الحكومة، تطبيق سلسلة إجراءات اعتبارا من صباح الغد لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي الآن، إن الحكومة أصدرت 7 قرارات هي:

- حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارا من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا.

- إيقاف وسائل النقل الجماعي لنفس الفترة سواء عامة أو خاصة.

- إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية وبيع السلع وتقديم الخدمات والمراكزية من الخامسة مساء وحتى السادسة صباحا، مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت.

- غلق الكافيهات والكازينوهات والنوادي، غلقا كاملا طوال المدة.

- غلق المطاعم التي تقدم المأكولات على أن يقتصر العمل بها على نقل الأطعمة.

- تعليق خدمات الشهر العقاري والتراخيص وغيرها.

- غلق النوادي بشكل كامل.

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