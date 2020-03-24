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رئيس جهاز الشروق يعلن تفعيل خدمتي "فورى" و "واتس آب" لسداد فواتير المياه وتسجيل قراءات العدادات

12:15 م الثلاثاء 24 مارس 2020
رئيس جهاز الشروق يعلن تفعيل خدمتي "فورى" و "واتس آب" لسداد فواتير المياه وتسجيل قراءات العدادات

المهندس عبدالرءوف الغيطي

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، عن تفعيل خدمتى "فورى" لسداد فواتير مياه الشرب، و (واتس آب) على الرقم (01030800683) لتسجيل قراءات عدادات المياه عن طريق إرسال صورة واضحة للعداد مبين بها القراءة والاستهلاك الحالى، وذلك تيسيراً على المواطنين بالمدينة.
وأوضح الغيطي، في بيان اليوم، أن خدمة التحصيل "فورى" أتاحت للعميل سداد الفواتير من خلال منافذ شركة فورى المنتشرة بمكاتب البريد أو محال التجزئة أو تطبيق الهواتف الذكية (My Fawry )، وسيتم سداد القيمة عن طريق رقم حساب العميل المدون بفاتورة المياه فى أى وقت على مدار اليوم، وخلال الإجازات الرسمية مع قرب تفعيل السداد عن طريق ماكينات الصراف الآلى، مؤكداً أن جهاز المدينة لا يدخر جهداً بهدف التيسير على عملاء مرفق مياه الشرب أو الخدمات الأخرى بمدينة الشروق، كما أن ذلك يأتى فى إطار سعى الجهاز لتطوير الخدمة المقدمة لعملاء منظومة مياه الشرب والارتقاء بالخدمات كافة.

عبدالرءوف الغيطي جهاز تنمية مدينة الشروق فواتير المياه

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