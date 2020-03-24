"السياحة" تبدأ إجراءات التطهير والتعقيم للفنادق والنوادي الصحية بشرم الشيخ والجونة
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كتب- يوسف عفيفي:
بدأت غرفة المنشآت الفندقية، حملة التطهير والتعقيم للفنادق والمنتجعات والمنشآت السياحية بكافة أنواعها في شرم الشيخ بجنوب سيناء والجونة بالبحر الأحمر، وذلك استمرارا لتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار ، وتحت إشراف وزارة الصحة والسكان.
وأوضح أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن اعمال التعقيم والتطهير شملت جميع الأسطح الملامسة للإنسان بالفنادق والمداخل والمخارج والممرات وسكن العاملين والنوادي الصحية والغرف الفندقية والمصاعد والسلالم والأبواب والمقابض الخاصة بها والمغاسل وغيرها، بالإضافة إلى الأتوبيسات الخاصة بنقل الزائرين والعربيات الكهربائية والحدائق والمتنزهات وأكشاك الأمن بالفنادق.
وأكد ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، أن أعمال التطهير والتعقيم في الغردقة وخليج مكادي وسهل حشيش مستمرة دون توقف.
وأشار إلى البدء في عقد دورات تدريبية للعاملين بالتعاون مع مديريات الصحة الموجوده بكل محافظة لإرشاد العاملين بالفنادق عن طرق مكافحة الفيروس والوقاية والسلامة.
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