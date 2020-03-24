أكثر الكلمات إنتشاراً

إحنا أقوى من كورونا عيد الأم فيروس كورونا تعليق الدراسة زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة

"السياحة" تبدأ إجراءات التطهير والتعقيم للفنادق والنوادي الصحية بشرم الشيخ والجونة

12:01 م الثلاثاء 24 مارس 2020
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة

كتب- يوسف عفيفي:

بدأت غرفة المنشآت الفندقية، حملة التطهير والتعقيم للفنادق والمنتجعات والمنشآت السياحية بكافة أنواعها في شرم الشيخ بجنوب سيناء والجونة بالبحر الأحمر، وذلك استمرارا لتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار ، وتحت إشراف وزارة الصحة والسكان.

وأوضح أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن اعمال التعقيم والتطهير شملت جميع الأسطح الملامسة للإنسان بالفنادق والمداخل والمخارج والممرات وسكن العاملين والنوادي الصحية والغرف الفندقية والمصاعد والسلالم والأبواب والمقابض الخاصة بها والمغاسل وغيرها، بالإضافة إلى الأتوبيسات الخاصة بنقل الزائرين والعربيات الكهربائية والحدائق والمتنزهات وأكشاك الأمن بالفنادق.

وأكد ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، أن أعمال التطهير والتعقيم في الغردقة وخليج مكادي وسهل حشيش مستمرة دون توقف.

وأشار إلى البدء في عقد دورات تدريبية للعاملين بالتعاون مع مديريات الصحة الموجوده بكل محافظة لإرشاد العاملين بالفنادق عن طرق مكافحة الفيروس والوقاية والسلامة.

تطهير النوادي الصحية شرم الشيخ تعقيم الفنادق جنوب سيناء فيروس كورونا

الخبر التالى:

رئيس جهاز الشروق يعلن تفعيل خدمتي "فورى" و "واتس آب" لسداد فواتير المياه وتسجيل قراءات العدادات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 366

    عدد المصابين

  • 68

    عدد المتعافين

  • 19

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 373647

    عدد المصابين

  • 101399

    عدد المتعافين

  • 16319

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:السيسي: إجراءات لمواجهة كورونا.. وأثق في تجاوب المصريين