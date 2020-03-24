القوات المسلحة توفر المطهرات والسلع للمواطنين لمنع الممارسات الاحتكارية

كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن القوات المسلحة، إنها اتحذت مجموعة من الإجراءات والتدابير لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة حيث تفقد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة شركة النصر للكيماويات الوسيطة بمنطقة أبو رواش، لمتابعة الإجراءات المتخذة من جانب إدارة الشركة والتأكد من جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ كافة المهام لإنتاج مواد ومحاليل التطهير والتعقيم والتي تم اعتمادها من وزارة الصحة والسكان طبقاً للمواصفات العالمية.

يأتي ذلك بناءاً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمشاركة القوات المسلحة في تقديم الدعم اللازم لأبناء الشعب المصري في مواجهة فيروس كورونا المستجد وتوفير السلع التموينية التي تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وفى سياق متصل اصطفت عناصر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للدفع إلى السوق المحلي، حيث تم مضاعفة كميات المعروضات من المطهرات والمحاليل التي تٌستخدم في أعمال التطهير والتعقيم وكذا السلع التموينية التي تلبي مطالب الأسرة المصرية بأسعار مناسبة من خلال منافذ جهاز الخدمات العامة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية الثابتة والمتحركة وطرحها بالأسواق لكافة فئات الشعب على مستوي محافظات الجمهورية، وذلك في إطار القضاء على الممارسات الإحتكارية.​