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وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ الوحدات السكنية بمشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة

11:27 ص الثلاثاء 24 مارس 2020
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ الوحدات السكنية بمشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة

عاصم الجزار

كتب-محمد عبدالناصر:


عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً لمتابعة موقف تنفيذ الوحدات السكنية بمشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، وذلك بحضور قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية.

وأكد الجزار، ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ للانتهاء من باقي مشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من التنفيذ، من أجل القضاء على ظاهرة المناطق العشوائية غير الآمنة على مستوى الدولة المصرية، مشدداً على المتابعة الدورية الحثيثة، لجميع المشروعات الجارى تنفيذها، وإعداد تقارير دورية عن معدلات الإنجاز.

وقال الجزار، تم حتى الآن الانتهاء من تنفيذ نحو ١٦٦ ألف وحدة سكنية بمشروعات تطوير ٢٩٨ منطقة عشوائية غير آمنة، وجارٍ تنفيذ نحو ٧٥ ألف وحدة بمشروعات تطوير ٥٩ منطقة أخرى، وذلك فى إطار جهود الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة لساكنى تلك المناطق، مشيراً إلى أن من أهم المشروعات الجارى تنفيذها حالياً، مشروع أرض الخيالة، ومشروع "معاً" بحى السلام أول بمحافظة القاهرة، ومشروع تطوير منطقتي شمال وجنوب الصيادين بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، ومشروع تطوير منطقتي حلايب والشلاتين بمحافظة البحر الأحمر.

عاصم الجزار وزارة الإسكان الوحدات السكنية تطوير المناطق العشوائية المجتمعات العمرانية

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