بداية من اليوم.. الإنتاج الحربي تطرح كميات من المواد المطهرة والكمامات

كتب- محمد سامي:

تطرح وزارة الانتاج الحربي، بداية من اليوم الثلاثاء، كميات من المواد المطهرة والمعقمة والكمامات، للمشاركة في جهود الدولة للوقاية من فيروس "كورونا المستجد".

وقال الدكتور صلاح جمبلاط رئيس القطاعات الفنية بالهيئة القومية للإنتاج الحربي، إن هناك جهود كبيرة من الإنتاج الحربي للمساهمة في مساعي مكافحة فيروس "كوفيد-19" المعروف باسم "كورونا".

وأضاف جمبلاط، أنه خلال الـ48 ساعة الماضية، تم إنشاء خط إنتاج لتصنيع الماسك "3 إم" المعتمد عالميًا والمقاوم للفيروسات، بطاقة إنتاجية بلغت 40 ألف ماسك في اليوم، موضحًا أنه جاري رفع الطاقة الإنتاجية خلال أيام إلى 100 ألف ماسك يوميًا.

وأضاف الدكتور جمبلاط، في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية للوزارة، أن هناك 3 من شركات الإنتاج الحربي (مصانع 18، 45، 81 الحربية) تصنع المطهرات بأنواعها مثل الكحول الإيثيلي بتركيز 70% والمتوفر بسعر التكلفة بعبوات تبدأ من 175 مللي حتى 4 لترات (بطاقة إنتاجية تبلغ 10 طن/اليوم)، والجيل المعقم للأيدي، إلى جانب المطهرات العادية مثل الكلور والمطهر الطبي، بالإضافة إلى إنتاج الفورمالدهايد الذي يُستخدم في تطهير المزارع والأرضيات والأسطح (بطاقة إنتاجية تبلغ 100 طن/اليوم).

وأوضح أن المنتجات موجودة في منافذ بيع ومعارض المنتجات المدنية لشركات الإنتاج الحربي بالمحافظات المختلفة، كما يمكن التقدم بطلبات الجُملة إلى الهيئة القومية للإنتاج الحربي أو الشركات الثلاثة.