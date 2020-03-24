رسالة من أب مصري داخل مستشفى العزل: "نقلت كورونا لابني.. خليكوا في البيت" (فيديو)

نشرت قناة "إكسترا نيوز" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" مقطع فيديو لمواطن مصري بمستشفى العزل بالإسماعيلية؛ لكونه حاملا لفيروس "كورونا"، يوجّه فيه رسالة للمواطنين حول الفيروس وضرورة المكوث بالبيت طوال 14 يومًا.

وقال المواطن في الفيديو: "اسمي محمد النشوءاتي، مرشد سياحي، كان معايا سائح من ألمانيا، كان حامل للفيروس، بس من غير أعراض، بعدها روحت البيت، كان عندي دور برد شديد جدًا، روحت للدكتور أداني علاج، لكنه معملش حاجة، روحت بعدها مستشفى حميات إمبابة، خدوا مني ومن أسرتي عينات، واتضح أني نقلت الفيروس لابني آدم".

وأضاف: "خدوني للمستشفى الحجر في الإسماعيلية، لاقينا فيها كل الرعاية الكاملة من الأطباء والتمريض"، ووجه رسالة للأمهات والأباء، قائلًا: "بأقول للأمهات والأباء، أمن بلدنا مهم جدًا، ولازم نعدي المرحلة دي، الريس يقصد الخير لما قالنا اعدوا في البيت 14 يوم، إن شاء الله هنعدي المرحلة دي، إن شاء الله لو التزمنا بالتعليمات، هنبقى البلد اللي عدت الخطر، ارجو الالتزام بالبيت، الأعدة في المستشفيات صعبة".