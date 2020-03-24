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رسالة أب مصري من داخل مستشفى العزل: "نقلت كورونا لابني.. خليكوا في البيت" (فيديو)

02:32 ص الثلاثاء 24 مارس 2020
رسالة أب مصري من داخل مستشفى العزل: "نقلت كورونا لابني.. خليكوا في البيت" (فيديو)

فيروس كورونا

نشرت قناة "إكسترا نيوز" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، مقطع فيديو لمواطن مصري، موجود في مستشفى العزل بالإسماعيلية، لكونه حامل لفيروس "كورونا"، يوجّه رسالة للمواطنين، حول الفيروس وضرورة الوجود في البيت طوال 14 يومًا.

وقال المواطن في الفيديو: "أنا اسمي محمد النشوئاتي مرشد سياحي، كان معايا سائح من ألمانيا، كان حامل للفيروس، بس من غير أعراض، بعدها روحت البيت، كان عندي دور برد شديد جدًا، روحت للدكتور أداني علاج، لكنه معملش حاجة، روحت بعدها مستشفى حميات إمبابة، خدوا مني ومن أسرتي عينات، واتضح أني نقلت الفيروس لابني آدم".

وأضاف: "خدوني للمستشفى الحجر في الإسماعيلية، لاقينا فيها كل الرعاية الكاملة من الأطباء والتمريض"، ووجه رسالة للأمهات والأباء، قائلًا: "بأقول للأمهات والأباء، أمن بلدنا مهم جدًا، ولازم نعدي المرحلة دي، الريس يقصد الخير لما قالنا اعدوا في البيت 14 يوم، إن شاء الله هنعدي المرحلة دي، إن شاء الله لو التزمنا بالتعليمات، هنبقى البلد اللي عدت الخطر، ارجو الالتزام بالبيت، الأعدة في المستشفيات صعبة".

مستشفى العزل بالإسماعيلية يوتيوب فيروس كورونا الإسماعيلية

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