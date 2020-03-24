شاهد صلاة الجنازة على ثاني مصري يموت في إيطاليا بـ"كورونا" (فيديو)

نشر أحد المواطنين المصريين المقيمين في إيطاليا، عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو لصلاة الجنازة التي أقيمت على المواطن المصري الثاني الذي وافته المنية هناك عقب إصابته بفيروس "كورونا".

يذكر أن وزير القوى العاملة محمد سعفان، وجه تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية المصرية بميلانو، بمتابعة مستحقات المواطن المصري "علاء مصطفى حسن" البالغ من العمر 51 سنة، الذي وافته المنية إثر إصابته بفيروس "كورونا" وإبلاغ تعازيه لأسرته.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة الاثنين، أنه بالمتابعة مع مكتب التمثيل العمالي بميلانو، أشار الملحق العمالي مجدي حسنين، إلى أن المواطن المصري علاء مصطفى حسن المتوفى إثر إصابته بفيروس كورونا يعتبر الحالة الثانية للمصريين في إيطاليا، وهو من مركز أبو حماد قرية كفر أبو نجم بمحافظة الشرقية، وتم تكفينه ودفنه حسب الشريعة الإسلامية في مقابر المسلمين، من خلال منظمه الإيكوي التي تتكفل بدفن موتى المسلمين.

