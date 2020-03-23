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برلماني يطالب بدور أكبر للإعلام في مواجهة شائعات كورونا

11:07 م الإثنين 23 مارس 2020
برلماني يطالب بدور أكبر للإعلام في مواجهة شائعات كورونا

مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

طالب النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، من جميع وسائل الإعلام الإسراع في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة التوعية ونشر الإرشادات الطبية لتشكيل وعي حقيقي لدى المصريين لمجابهة فيروس كورونا.

وأشاد "المسعود"، في بيان اليوم الاثنين، بجميع القضايا والملفات التي تناولها الرئيس فى كلمته باحتفال المرأة المصرية، مشيرًا إلى أهمية قيام الإعلام المصري خاصة ماسبيرو والقنوات الفضائية، بدورها في مواجهة جميع الإشاعات والاكاذيب والسموم التى تبثها الآلة الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا للجماعات الإرهابية.​

مجلس النواب حزب مستقبل وطن السيسي فيروس كورونا

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