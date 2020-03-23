محافظ القاهرة يجري جولة مفاجئة للعتبة والموسكي بعد إخلائهما من الباعة الجائلين

كتب- محمد نصار:

أجرى اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، مساء اليوم الاثنين، جولة تفقدية مفاجئة لمنطقتي الموسكي والعتبة بعد أن تم اخلائهما من الباعة الجائلين.

وأصدر محافظ القاهرة تعليماته خلال الجولة بقيام فريق متخصص بتطهير وتعقيم المنطقة تحت اشراف مديرية الصحة.

وتعد هذه الجولة الثانية التي ينفذها محافظ القاهرة اليوم، لمتابعة تنفيذ قرار اخلاء المنطقة من الباعة الجائلين، وطالب المحافظ الباعة والمترددين على المكان بمنع التجمعات حرصًا على سلامتهم وللوقاية من انتشار فيروس كورونا.

كانت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قد تمكنت صباح اليوم بمعاونة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من رفع الباعة الجائلين بمنطقتي الموسكي والعتبة منعا للتجمعات الكثيفة.​