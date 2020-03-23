​برلمانية تطالب بتوقيع غرامة 50 ألف جنيه على المقاهي المخالفة لقرار الإغلاق

كتب- أحمد علي:

قالت منى منير، عضو مجلس النواب، إن هناك بعض المقاهي والكافيهات خاصة المتواجدة في المناطق الشعبية، غير ملتزمة بتعليمات الغلق التي قررتها الحكومة، الأمر الذي يتطلب توقيع أقصى عقوبة على المخالفين بغلق تلك الأماكن التي تمثل بؤر تجمعات ستعمل على زيادة انتشار الإصابة بفيروس كورونا.

وطالبت منير، في بيان اليوم الاثنين، بتوقيع غرامة 50 ألف جنيه على كل مقهى أو كافيه، بجانب الغلق، كعقوبة لكل من تسول له نفسه الاستمرار في فتحهم رغم قرار الحكومة، منوهةً إلى أن المناطق الشعبية تحتاج لتكثيف الرقابة وحملات التفتيش على كافة المستويات للتأكد من حمايتها، خاصة وأن الأهالي غير مهتمين بالأزمة على عكس المدن، الأمر الذي يحتاج لمجهود مضاعف من قبل الحكومة لتطبيق القرارات بحزم وغلق المقاهي في الساعة التي حددتها الحكومة.

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