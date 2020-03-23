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برلمانية تطالب بإلزام المدارس بإعادة مصروفات الفصل الدراسي الثاني لأولياء الأمور

10:21 م الإثنين 23 مارس 2020
برلمانية تطالب بإلزام المدارس بإعادة مصروفات الفصل الدراسي الثاني لأولياء الأمور

الدكتورة إيناس عبدالحليم

كتبت- ميرا إبراهيم:

قالت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، إن قرار وقف الدراسة في المرحلة الابتدائية والإعدادية، لا بد أن يتبعه قرارات ملزمة للمدارس الخاصة، وأيضًا الجامعات والمعاهد الخاصة، برد قيمة مصروفات الدراسة في الفصل الدراسي الثاني.

وأكدت في بيان لها، اليوم الاثنين، أن هناك أزمة مالية تواجه الآلاف من الأسر المصرية في ظل المعاناة من تبعات فيروس كورونا، ومن ثم فلا بد من مساندتهم في حقهم بشأن استرجاع قيمة المصروفات الدراسية من المدارس الخاصة.

وأوضحت: "تم دفع المصروفات لقيمة الترم بالكامل، وبما أن الترم لم يكتمل، فلم يعد هناك أي حق للمدارس الخاصة في هذه الأموال، ويجب إلزامها على إعادتها إلى أولياء الأمور"، مشددة أن هذا حقهم ولا يجب التهاون فيه.​

إيناس عبدالحليم مجلس النواب مصروفات المدارس وزارة التربية و التعليم المدارس

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