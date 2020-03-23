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وزير الإعلام: خيار تعطيل المواصلات العامة خيار مطروح في مراحل مقبلة

10:19 م الإثنين 23 مارس 2020
وزير الإعلام: خيار تعطيل المواصلات العامة خيار مطروح في مراحل مقبلة

أسامة هيكل

كتب- مصطفى علي:

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن قرار حظر التجول ليس الحل السحري لمنع انتشار فيروس "كورونا" لكنه خيار الضرورة ونجاحه يقترن بمساعدة الناس ووعي الجماهير، مضيفًا أننا أمام فيروس لا يهدد مصر وحدها أو المنطقة بل الإنسانية جمعاء.

وأشار في مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الآن" المذاع على فضائية العربية الحدث، تقدم الإعلامية لميس الحديدي، إلى أن خيار تعطيل المواصلات كليًا أو جزئيًا بين محافظات ومناطق مختلفة خيار مطروح، لكن في مراحل مقبلة، كاشفًا عن أن المسؤولية الآن تخص الجميع بما يعكس فكرة الضمير الجمعي، مشيرًا إلى أن كل شخص مسؤول عن أسرته.

أسامة هيكل وزارة الإعلام فيروس كورونا برنامج القاهرة الآن

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