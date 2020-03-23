4 طرق للعزل الاجتماعي.. "الصحة العالمية" تنشر نصائح جديدة لمواجهة "كورونا"

كتب- محمد عاطف:

نشر مجلس الوزراء المصري، نصائح جديدة لمنظمة الصحة العالمية، حول ضرورة العزل الاجتماعي باعتباره الحل الأمثل لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة في منشور توعوي ضد تفشي المرض أن تقليل الاختلاط يسهم في تقليل نسبة الإصابة.

وأكدت المنظمة أن فيروس كورونا من أخطر الفيروسات نظرًا لسرعة انتشاره، ودعت إلى ضرورة تطبيق الهزل الاجتماعي باعتباره إجراء وقائي للحد من انتشار الفيروس عبر تقليل الاتصال بين الأشخاص، بما يؤدي لإبطاء انتشاره.

وأشار المنظمة إلى أن تطبيق العزل الاجتماعي تأتي عن طريق أمور أولها اجتناب التجمعات العامة، ومراكز التسوق، وتجنب المناسبات العامة، وتجنب زيارة الأقارب المسنين.