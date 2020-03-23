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"مصر للطيران" تسير رحلة يومية لإعادة المصريين العالقين بالكويت بداية من الأربعاء

09:06 م الإثنين 23 مارس 2020
"مصر للطيران" تسير رحلة يومية لإعادة المصريين العالقين بالكويت بداية من الأربعاء

مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

قررت شركة مصر للطيران، اليوم الاثنين، تسيير رحلة يومية إلى الكويت، بداية من بعد غدٍ الأربعاء، لإعادة المصريين العالقين في الكويت.

وقالت مصادر مسئولة بمصر للطيران، إنه تم التنسيق مع عدة وزارات في مقدمتها وزارة الهجرة، والتي طلبت تنظيم هذه الرحلات بالتنسيق مع الشركة وسلطة الطيران المدني الكويتية، التي وافقت على الفور على تنظيم هذه الرحلات، وسيتم تسيير هذه الرحلات بطائرات بوينج طراز 777 لاستعاب أكبر عدد من الراغبين في العودة للبلاد.

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