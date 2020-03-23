"القوى العاملة": تعيين 347 شابًا في المنيا

كتب- يوسف عفيفي:

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن عدد المعينين من خلال مديرية القوى العاملة بالمنيا من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتد لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 347 شابًا، منهم 9 من أصحاب الهمم بالقطاع الخاص، من بين 1804 من راغبي العمل المسجلين بمكاتب التشغيل، فضلًا عن تدريب 45 متدربًا في الوحدة المتنقلة حيث تم تنفيذ 3 دورات بها على مهن السباكة والتفصيل والكهرباء لأبناء قرية أولاد الشيخ بمركز مغاغة.

وقال الوزير في بيان اليوم، إنه تلقى تقريرًا من وليد عبد الرحمن ، مدير المديرية، أشار فيه إلى أن المديرية عينت خلال فيراير 2020، 578 مواطنًا وتحرير 6 عقود تدرج مهني، بالإضافة إلى تسليم 30 عقدًا للعاملين بالأردن، وقياس مهارة 750 عاملًا على المهن المختلفة، وتم منحهم تراخيص مزاولة مهنة.

وأضاف مدير المديرية، أنه تم المرور على 460 منشأة لتنفيذ تعليمات السلامة والصحة المهنية منهم 32 منشأة يعمل بها 50 عاملًا، و428 منشأة يعمل بها أكثر من 50 عاملاً، وتم تحرير 173 محضرًا للسلامة.

كما أجرت المديرية تفتيشا دوريا نهارا وليلا على 1041 منشأة يعمل بها 1454 عاملا، فضلاً عن 23 منشأة بنظام الحملات التفتيشية الشاملة النهاري والليلي وعلى 135 منشأة لمراقبة ساعات العمل وفترات الراحة بها، وتم تحرير 150 محضرًا، وبحث 12 شكوى وتم إحالة 11 شكوى للقضاء وتم ومازال هناك شكوى واحدة تحت الدراسة والبحث.