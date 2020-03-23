مصري بالخارج يستجيب لـ "تحدي الخير" ويتبرع بـ100 ألف دولار

كتب- أسامة علي:

استجاب المهندس تامر هدايت، أحد المشاركين في مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، والمدير الإقليمي

بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط لشركة "نت سينك نت ورك سيلوشنز" الأمريكية، لدعوة السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والخاصة بـ"تحدي الخير"، وأعلن في رسالة مصورة المشاركة في المبادرة الخيرية من خلال التبرع مبلغ 100 ألف دولار.

وقال هدايت، إن ما يشهده العالم في تلك المرحلة من انتشار لفيروس كورونا، يضع الجميع أمام مسئولية التكاتف وتقديم كافة أشكال المساعدة الممكنة لأهلنا في مصر "حتى نتمكن من مساعدة الحكومة المصرية في تلك الأزمة العالمية، وما ستخلفه ذلك من تراجع على كافة المستويات خاصة الاقتصادي، ليحتم ذلك على الجميع الوقوف صفا واحدا لدعم الشعب المصري في تلك المرحلة".

ودعا هدايت، كافة المستثمرين المصريين بالخارج للمشاركة في تحدي الخير لمساعدة العمالة غير المنتظمة في هذا التوقيت.

من ناحيتها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم، عن بالغ شكرها لقبول المهندس تامر هدايت المشاركة في "تحدي الخير" الخاص برعاية الأسر المصرية والعمالة غير المنتظمة في تلك المرحلة التي تواجه فيها مصر خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، وطلبت وزيرة الهجرة بدفع المبلغ في حساب صندوق "تحيا مصر"، والمعلن رسميًا برقم 037037 في جميع البنوك المصرية، لصالح صندوق الكوارث والأزمات ولدعم العمالة غير المنتظمة.