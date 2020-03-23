المجلس الملي: نثمن قرار المجمع المقدس بإغلاق الكنائس بسبب "كورونا"

كتب- مصطفى علي:

قال المجلس الملي العام للأقباط الأرثوذكس، إنه يتابع بتقدير عميق وإعجاب شديد القرارات التي تتخذها مؤسسة الرئاسة والحكومة من أجل مواجهة هذا وباء فيروس "كورونا" الذي يجتاح مصر والعالم كله، وما في هذه القرارات من حكمة وروية ووعي بمصالح البلاد والعباد على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

وأضاف بيان للمجلس اليوم الاثنين، أنه يثمن ويبارك بشدة قرار المجمع المقدس للكنيسة المصرية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بتعليق القداسات وكافة الأنشطة الكنسية الروحية والاجتماعية والرياضية في أرجاء الوطن، وهو ما يساهم في تحقيق الأهداف الاحترازية التي تتخذها الدولة حفاظًا على صحة وسلامة الوطن.