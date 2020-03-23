أكثر الكلمات إنتشاراً

إحنا أقوى من كورونا عيد الأم فيروس كورونا تعليق الدراسة زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة

المجلس الملي: نثمن قرار المجمع المقدس بإغلاق الكنائس بسبب "كورونا"

07:40 م الإثنين 23 مارس 2020
المجلس الملي: نثمن قرار المجمع المقدس بإغلاق الكنائس بسبب "كورونا"

البابا تواضروس يستقبل أعضاء المجلس الملي

كتب- مصطفى علي:

قال المجلس الملي العام للأقباط الأرثوذكس، إنه يتابع بتقدير عميق وإعجاب شديد القرارات التي تتخذها مؤسسة الرئاسة والحكومة من أجل مواجهة هذا وباء فيروس "كورونا" الذي يجتاح مصر والعالم كله، وما في هذه القرارات من حكمة وروية ووعي بمصالح البلاد والعباد على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

وأضاف بيان للمجلس اليوم الاثنين، أنه يثمن ويبارك بشدة قرار المجمع المقدس للكنيسة المصرية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بتعليق القداسات وكافة الأنشطة الكنسية الروحية والاجتماعية والرياضية في أرجاء الوطن، وهو ما يساهم في تحقيق الأهداف الاحترازية التي تتخذها الدولة حفاظًا على صحة وسلامة الوطن.

البابا تواضروس يستقبل أعضاء المجلس الملي المجلس الملي البابا تواضروس الثاني فيروس كورونا فيروس إحنا أقوي من كورونا

الخبر التالى:

"الأعلى للإعلام" يطالب المؤسسات الصحفية بتنفيذ إجراءات مكافحة "كورونا"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 327

    عدد المصابين

  • 56

    عدد المتعافين

  • 14

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 341722

    عدد المصابين

  • 98869

    عدد المتعافين

  • 14764

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان