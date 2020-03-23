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بسبب سوء الأحوال الجوية.. البيئة توجه تحذيرًا للمواطنين

07:29 م الإثنين 23 مارس 2020
بسبب سوء الأحوال الجوية.. البيئة توجه تحذيرًا للمواطنين

جانب من موجة الطقس الفترة الماضية

كتب- محمد نصار:

قالت وزارة البيئة، إنه استنادًا إلى التقارير الصادرة عن منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة، وفي إطار متابعة حالة نوعية الهواء تشير النتائج إلى تأثر حالة نوعية الهواء سلبًا بمناطق شمال الجمهورية وحتى محافظات شمال الصعيد، بسبب حالة عدم الاستقرار التي تظهر نشاط الرياح الجنوبية إلى الجنوبية الغربية المثيرة للأتربة والرمال مع إمكانية استمرارها حتى صباح الغد.

وتنصح وزارة البيئة المواطنين كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب التواجد في الأماكن المكشوفة خلال هذه الفترة وحتى هدوء الرياح.

وتؤكد الوزارة أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأي مصدر من مصادر تلوث الهواء، عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر "واتس آب" على رقم 01222693333

يذكر أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء يتم من خلالها استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على الانترنت من خلال الموقع الإلكتروني www.shakwa.eg وتطبيق الهاتف المحمول "في خدمتك" أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 وأرقام الواتس آب المخصصة لتراكمات القمامة 01555525444 – 01555516528.​

وزارة البيئة منظومة الإنذار المبكر كبار السن أصحاب الأمراض الصدرية تلوث الهواء

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