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حدث في 8 ساعات| وفاة اللواء شفيع عبدالحليم بـ"كورونا".. وتأجيل امتحانات الإعدادية

06:36 م الإثنين 23 مارس 2020
حدث في 8 ساعات| وفاة اللواء شفيع عبدالحليم بـ"كورونا".. وتأجيل امتحانات الإعدادية

حدث في 8 ساعات

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الاثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها، إعلان وفاة اللواء "شفيع عبدالحليم" بالقوات المسلحة، جراء إصابته بفيروس "كورونا"، وإعلان وزارة التعليم توقف امتحانات الإعدادية، وإخلاء ميادين العتبة والموسكي.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو الآتي..

وزارة التموين وزارة التربية والتعليم فيروس كورونا العتبة الموسكي إحنا أقوى من كورونا اللواء شفيع عبدالحليم تأجيل امتحانات الإعدادية

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