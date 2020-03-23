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وزير القوى العاملة يتابع مستحقات ثاني مصري يتوفى بـ"كورونا" بإيطاليا

05:30 م الإثنين 23 مارس 2020
وزير القوى العاملة يتابع مستحقات ثاني مصري يتوفى بـ"كورونا" بإيطاليا

وزير القوى العاملة محمد سعفان

كتب- أسامة علي:

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية المصرية بميلانو، بمتابعة مستحقات المواطن المصري "علاء مصطفى حسن" البالغ من العمر 51 سنة، الذي وافته المنية إثر إصابته بفيروس "كورونا" وإبلاغ تعازيه لأسرته.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة اليوم الاثنين، أنه بالمتابعة مع مكتب التمثيل العمالي بميلانو، أشار الملحق العمالي مجدي حسنين، إلى أن المواطن المصري علاء مصطفى حسن المتوفى إثر إصابته بفيروس كورونا يعتبر الحالة الثانية للمصريين في إيطاليا، وهو من مركز أبو حماد قرية كفر أبو نجم بمحافظة الشرقية، وتم تكفينه ودفنه حسب الشريعة الإسلامية في مقابر المسلمين، من خلال منظمه الإيكوي التي تتكفل بدفن موتى المسلمين.

وقال إنه جاري الاتصال بزوجته وأولاده الموجودين في إيطاليا، لإبلاغهم خالص عزاء وزير القوى العاملة الشخصي، والوزارة، والسفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو وأسرة القنصلية، فضلًا عن طلب المستندات الخاصة بإعلام الوراثة، وأي أوراق أو مستندات لديهم لمتابعة مستحقات الأسرة.​

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