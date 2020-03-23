السيسي: أهيب بالجميع الالتزام بإجراءات مكافحة فيروس "كورونا"

كتب- محمد سامي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تدوينة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنه يتابع عن كثب وعلى مدار الساعة، إجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا".

وأضاف الرئيس: "كما وعدتكم بالأمس، نحن مستمرون في إجراءاتنا بكل دقة في مكافحة هذا الوباء، حفاظًا على صحة و حياة كل مواطن مصري. وأهيب بالجميع الالتزام الكامل بهذه الإجراءات من أجل أن تظل مصر دائمًا في سلام وأمان، وأدعو الله عز و جل أن يوفقنا فيما نقوم به لخدمة وطننا العزيز مصر".